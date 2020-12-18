В ЕАЭС разработают новые стандарты

Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела ряд вопросов в сфере технического регулирования. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

В частности, утверждена программа по разработке межгосударственных стандартов для техрегламента «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Предусмотрена разработка 130 межгосударственных стандартов, в том числе одного на основе международных стандартов ISO, двух — на основе региональных стандартов EN, 24 — на основе национальных (государственных) стандартов.

Кроме того, актуализирована программа по разработке межгосударственных стандартов для техрегламента «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

«Предусмотрена разработка четырех межгосударственных стандартов до 2023 года Республикой Беларусь, восьми межгосударственных стандартов с разными сроками и внесение изменений в один межгосударственный стандарт до 2020 года Российской Федерацией. А также предусмотрена разработка Казахстаном одного межгосударственного стандарта до 2021 года», — говорится в сообщении.