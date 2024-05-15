В регламент ЕАЭС о безопасности игрушек внесены изменения

В Бишкеке в режиме видео-конференц-связи состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

Члены Совета ЕЭК одобрили изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек». Они предусматривают уточнение в области применения технического регламента, установление необходимых для его применения отдельных терминов, дополнение требованиями к новым видам игрушек (например, настольные игры для развития обоняния, вкусовые наборы и прочие), а также уточнение отдельных положений.

Приняты изменения в раздел II Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза.

В документ внесены положения, предусматривающие оценку соответствия в форме государственной регистрации средств и изделий гигиены полости рта. Исключение составляют только товары, на которые распространяется технический регламент ЕАЭС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», поскольку на сегодня не все средства и изделия гигиены полости рта до выпуска в обращение на рынок объединения проходят процедуру оценки соответствия, подтверждающую их безопасность для здоровья человека.

«Эти изменения позволят минимизировать выпуск в обращение на рынок союза средств и изделий гигиены полости рта, не прошедших оценку соответствия, и устранить правовой пробел в ходе государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля)», — прокомментировали в Минэкономики.