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Экономика

ЕЭК рассмотрит предложения по изменению регламента на табачную продукцию

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила начать работу по рассмотрению изменений в технический регламент на табачную продукцию в ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Речь идет о гармонизации союзного законодательства, устанавливающего необходимые требования в отношении табака для кальяна. Сейчас Кодекс Казахстана «О здоровье народа и системе здравоохранения» противоречит требованиям, установленным на наднациональном уровне и обязательным к применению странами союза. По результатам работы департамента функционирования внутреннего рынка, основой которой стали обращения ряда представителей казахстанского бизнеса, зафиксировано несоответствие нормативных актов статьям 52 и 53 Договора о ЕАЭС.

При обсуждении вопроса отмечена целесообразность принятия комплексного решения, направленного на актуализацию положений действующего в Евразийском экономическом союзе технического регламента на табачную продукцию, в том числе касающуюся требований к табаку для кальяна. В основу решения был заложен один из основополагающих принципов технического регулирования союза — защита жизни и здоровья граждан ЕАЭС.

«Евразийская экономическая комиссия в очередной раз продемонстрировала готовность принимать комплексные решения, направленные как на защиту жизни и здоровья граждан союза, так и соблюдение принципов четырех свобод», — прокомментировал решение министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208141/
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