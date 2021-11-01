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Экономика

В ЕАЭС утвержден технический регламент на мясо птицы

Совет Евразийской экономической комиссии принял технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки». Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Документ регламентирует обязательные требования к пищевой продукции животного происхождения. Он также устанавливает единые терминологию, правила идентификации и требования безопасности к процессам производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации и к маркировке.

Техрегламент определяет максимально допустимые уровни остаточного количества 50 ветеринарных лекарственных средств в продуктах убоя птицы. Кроме того, им предусмотрен запрет на введение воды, ингредиентов и пищевых добавок (включая фосфаты) в процессе производства непереработанной продукции из мяса птицы. Прописана и необходимость указывать в составе переработанной продукции из мяса птицы воду в случае ее использования при любом способе добавления (маринады, рассолы с ингредиентами и добавками), а также мясо птицы механической обвалки.

Установлен норматив массовой доли влаги, выделившейся при размораживании мяса птицы. Он не должен превышать 4 процентов.

Есть в техрегламенте и запрет на использование при производстве продукции из мяса птицы для питания детей фосфатов, усилителей вкуса и аромата, бензойной, сорбиновой кислот и их солей, сырья с ГМО и пестицидами. Прописано, что для показателей пищевой ценности продукции из мяса птицы (белок, жир, углеводы, калорийность) допустимы отклонения фактических значений от указанных в маркировке.

Оценка соответствия установлена в формах ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя птицы, декларирования соответствия продукции из мяса птицы (включая полуфабрикаты), государственной регистрации продукции для детского питания.

Технический регламент вступает в силу с 1 января 2023 года.

«Из-за отсутствия ряда необходимых стандартов, которые будут вводиться в действие по мере разработки методов исследований и включаться в перечни стандартов, в регламенте установлены перспективные отложенные нормы по контролю максимально допустимых остатков отдельных ветеринарных лекарственных средств в продуктах убоя мяса птицы, по массовой доли влаги, выделившейся при хранении охлажденного мяса птицы, а также по использованию придуманных названий, сходных с установленными в межгосударственных стандартах на продукцию из мяса птицы и техническом регламенте «О безопасности мяса и мясной продукции», — рассказали в ЕЭК.

В решение совета комиссии также включено положение о подготовке Россией совместно со странами ЕАЭС проекта изменений в регламент, который позволит перейти к классификации всех видов продукции из мяса птицы на мясную и мясосодержащую группы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/212324/
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