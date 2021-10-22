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Экономика

В ЕАЭС утвержден техрегламент на продукцию для гражданской обороны

Совет Евразийской экономической комиссии принял технический регламент ЕАЭС «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

Техрегламент разработан МЧС России совместно со странами Евразийского экономического союза. Он направлен на обеспечение повышения безопасности продукции, применяемой в условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме того, благодаря ему вырастет уровень мобильности межгосударственного взаимодействия при принятии экстренных решений за счет унификации требований к продукции в части предлагаемых технических решений.

К примеру, регламент распространяется на защитно-герметические устройства, вентиляционные агрегаты и фильтры, датчики, аварийно-спасательные машины, робототехнические средства, инструменты и средства поиска пострадавших.

«Техрегламент учитывает риски поражения и гибели людей в защитных сооружениях гражданской обороны, травмирования и гибели людей при использовании продукции гражданской обороны. Кроме того, он учитывает вероятность отказов аварийно-спасательных средств и средств передачи данных в условиях чрезвычайных ситуаций, ошибок и недостоверности технических средств мониторинга чрезвычайных ситуаций, а также опасности задержки или срыва экстренного оповещения и информированиия органов управления и населения», — говорится в сообщении.

Техрегламент вступит в силу с 1 июня 2023 года.

Он определит единые на территории ЕАЭС требования к продукции и процедуры ее допуска на рынок, обеспечит безопасность применения такой продукции и ее свободное обращение на едином экономическом пространстве посредством оформления единых документов об оценке соответствия.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/211329/
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