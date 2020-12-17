В ЕАЭС появится система использования нацвалют при совершении сделок

Руководители стран — участниц ЕАЭС договорились о создании единой системы обмена и использования национальных валют при совершении финансовых операций. Об этом сообщает Telegram-канале «Азия в центре».

Договоренность достигнута после предварительного анализа и выявления основных тенденций, тормозящих процесс финансовой интеграции стран ЕАЭС.

«Евразийский экономический союз является одним из наиболее многообещающих объединений, что не может не привлекать внимание многих российских и зарубежных инвесторов. Подобная заинтересованность позволит «странам пятерки» оставить в прошлом ограниченность инвестиционных ресурсов, а также форсировать общее развитие и процесс интеграции всех государств-участников», — говорится в сообщении.