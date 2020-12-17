В ЕАЭС работают над увеличением конкурентоспособности бизнеса

Евразийская экономическая комиссия вместе с бизнесом формирует благоприятную среду для роста конкурентоспособности промышленных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Отмечается, что обсуждаются вопросы внедрения наиболее востребованных механизмов поддержки промышленности, таких как компенсация части процентной ставки по экспортным кредитам, софинансирование затрат по участию в выставках совместно произведенной продукции в третьих странах, льготное финансирование инвестиционных проектов с участием предприятий Евразийского экономического союза на территории третьих государств.

Торгово-промышленные палаты стран ЕАЭС ранее направили ЕЭК ряд консолидированных предложений о необходимости внедрения востребованных предприятиями мер поддержки промышленности и поддержки спроса на продукцию союза в условиях преодоления негативных последствий пандемии COVID-19 для экономик государств ЕАЭС.