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Экономика

В ЕАЭС работают над увеличением конкурентоспособности бизнеса

Евразийская экономическая комиссия вместе с бизнесом формирует благоприятную среду для роста конкурентоспособности промышленных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Отмечается, что обсуждаются вопросы внедрения наиболее востребованных механизмов поддержки промышленности, таких как компенсация части процентной ставки по экспортным кредитам, софинансирование затрат по участию в выставках совместно произведенной продукции в третьих странах, льготное финансирование инвестиционных проектов с участием предприятий Евразийского экономического союза на территории третьих государств.

Торгово-промышленные палаты стран ЕАЭС ранее направили ЕЭК ряд консолидированных предложений о необходимости внедрения востребованных предприятиями мер поддержки промышленности и поддержки спроса на продукцию союза в условиях преодоления негативных последствий пандемии COVID-19 для экономик государств ЕАЭС.

«Следует объединить усилия бизнес-сообществ и стран-участниц для практической реализации предложенных механизмов поддержки кооперации в союзе. Совместно мы готовы работать над тем, чтобы такие решения были востребованы бизнесом, создавали благоприятную среду для роста конкурентоспособности промышленных компаний в ЕАЭС и способствовали их инновационному развитию», — подчеркнул член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/176936/
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