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Экономика

Введение электронной налоговой отчетности предлагают отсрочить

В Кыргызстане предлагают перенести сроки перехода на предоставление налоговой отчетности в электронном виде. Соответствующий проект постановления правительства вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики.

Напомним, что с 1 января 2021 года организации и индивидуальные предприниматели, не являющиеся плательщиками НДС и не осуществляющие импорт или экспорт товаров, должны перейти на обязательное представление налоговой отчетности в виде электронного документа. Для этого им нужно заранее приобрести квалифицированную электронную подпись. Чтобы получить ее бесплатно, госпредприятию «Инфоком» поручили с 20 августа по 31 декабря 2021 года кампанию по выдаче физическим и юридическим лицам на безвозмездной основе сертификатов ключей проверки электронной подписи (ЭЦП), сформированных посредством «облачных» технологий и сервиса электронной подписи документов.

Минэкономики предлагает внедрить отчетность в электронном виде с 1 апреля 2021 года.

«Продление срока перехода на обязательное представление налоговой отчетности в виде электронного документа позволит субъектам предпринимательства, особенно в регионах, безболезненно перейти на новую систему. Кроме того, необходимо провести разъяснительную работу для подготовки к переходу, Налоговой службе и ГП «Инфоком» — усилить работу по разъяснительной работе, а также обеспечить субъектов предпринимательства квалифицированной электронной подписью», — отмечают в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/176057/
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