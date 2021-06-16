А как же пандемия? Бизнес не может больше сдавать отчеты по почте

«Решила сдать нулевой отчет в Соцфонд через почту, а они отменили такую возможность», — пожаловалась 24.kg читательница.
По ее словам, в прошлом году во время пандемии коронавируса Государственная налоговая служба приняла временный регламент. Он позволял отправлять отчеты на официальную почту ГНС.
«Сейчас они почему-то решили отменить это. Мне сказали, что нужно или идти в Соцфонд, или сдавать отчет через специальную компанию. И это в разгар третьей волны COVID-19, когда Минздрав рекомендует максимально пользоваться дистанционными услугами и избегать мест массового скопления людей», — рассказала читательница.объединены формы отчетов по подоходному налогу, средствам государственного социального страхования и трудовым отношениям.
«Пока регламент отменен, но это временно. Возможно, в ближайшее время будет новое решение, которое упростит работу бизнеса и сдачу отчетов», — рассказали в ГНС.