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Экономика

Сервисы Налоговой службы испытывают повышенную нагрузку из-за сдачи деклараций

Кратное увеличение количества запросов — причина временной нестабильной работы электронных сервисов. Об этом 24.kg сообщили в Государственной налоговой службе.

В последние дни отдельные налогоплательщики сталкиваются с проблемами при пользовании электронными сервисами Налоговой службы. Технические неполадки IT-специалисты объясняют беспрецедентно повышенной нагрузкой на информационные системы, которую они испытывают в связи с прохождением декларационной кампании по итогам 2019 и 2020 годов, а также с наступлением сроков представления различных отчетов.

В систему в течение минуты поступает более миллиона запросов, что замедляет ее работу.

«Для решения возникших проблем руководство ГНС провело оперативное собрание с руководством и ответственными специалистами Государственного комитета информационных технологий и связи и госпредприятия «Инфо-система». Техническому оператору поставлена задача в оперативном порядке решить возникшие проблемы. Сейчас специалисты ГП «Инфо-система» работают над оптимизацией работы электронных сервисов ГНС», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/184620/
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