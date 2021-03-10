С 1 апреля организации будут представлять отчетность в электронном виде

Организации с 1 апреля 2021 года переходят на обязательное представление налоговой отчетности в электронном виде через «личный кабинет» на сайте Salyk.kg. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Поэтому организации просят заранее получить доступ к «личному кабинету» на Salyk.kg, не оставляя на последний день. Для этого достаточно на сайте заполнить заявление о предоставлении/восстановлении доступа к информационной системе, распечатать его и отнести в налоговый орган по месту регистрации.

«Получив доступ, через «личный налоговый кабинет» можно сдавать отчет и пользоваться совершенно бесплатно другими налоговыми онлайн-услугами», — заключили в ГНС.