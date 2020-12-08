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Экономика

В ближайшие два года в ЕАЭС устранят 12 изъятий и ограничений

К концу 2022 года в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) должны устранить 12 изъятий и ограничений. Об этом журналистам сообщила помощник председателя Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

По ее словам, межправительственный совет утвердил перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Сейчас в списке содержится 12 позиций, в том числе 11 ограничений и одно изъятие.

«Комиссии поручено до 1 марта 2021-го подготовить окончательный проект дорожной карты по их устранению, а также внести предложения по дополнению перечня актуальными вопросами», — подчеркнула Ия Малкина.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175845/
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