В ближайшие два года в ЕАЭС устранят 12 изъятий и ограничений

К концу 2022 года в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) должны устранить 12 изъятий и ограничений. Об этом журналистам сообщила помощник председателя Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

По ее словам, межправительственный совет утвердил перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Сейчас в списке содержится 12 позиций, в том числе 11 ограничений и одно изъятие.

«Комиссии поручено до 1 марта 2021-го подготовить окончательный проект дорожной карты по их устранению, а также внести предложения по дополнению перечня актуальными вопросами», — подчеркнула Ия Малкина.