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Экономика

Списание процентов по кредитам. Банки получат деньги только в 2021 году

Коммерческим банкам будут субсидированы деньги после списания процентов по кредитам в 2021 году. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Напомним, что по постановлению финансово-кредитным организациям рекомендовано освободить заемщиков, получивших до 1 октября 2020 года первоначальную основную сумму кредита не более 100 тысяч сомов от уплаты начисляемых процентов/наценок в декабре 2020-го и январе — феврале 2021 года. Исключение составляют кредитные союзы, лизинговые компании и ломбарды.

Проценты/наценки будут компенсированы финансово-кредитным организациям.

«Для господдержки заемщикам в проекте закона о республиканском бюджете на 2021 год будут предусмотрены 1 миллиард 253 миллиона 216 тысяч сомов. В 2020-м деньги из республиканского бюджета не потребуются. Компенсации финансово-кредитным организациям за проценты/наценки будут возмещаться ежемесячно после получения от Национального банка заявок финансово-кредитных организаций на получение субсидий», — отметили в Минфине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175457/
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