09:00
USD 84.80
EUR 101.58
RUB 1.11
Экономика

За месяц Нацбанк продал $84,7 миллиона для поддержки сома

Для поддержания курса сома Нацбанк в ноябре продал на валютном рынке $84,7 миллиона. Об этом сообщил его официальный сайт.

Так, 12 ноября реализовали $26,8 миллиона, 16 ноября — $21,4 миллиона. На следующий день регулятор вновь вышел на валютный рынок с интервенцией в $500 тысяч. 18 ноября НБ КР продал $1,3 миллиона, 19 ноября — $3 миллиона, 20 ноября — $2 миллиона 50 тысяч.

На прошлой неделе интервенции продолжились. 24 ноября продали $1,6 милллиона, 25 ноября — $3,1 миллиона, 26 ноября — $5,8 миллиона, 27 ноября — $1,1 миллиона. В последний день ноября НБ КР реализовал еще $16,1 миллиона.

С начала ноября Нацбанк провел одиннадцать интервенций, продав $84 миллиона 750 тысяч.

Доллар «штормит» два месяца. В итоге его обменный курс вырос до 84,9 сома.

Евро преодолел отметку в 100 сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174999/
просмотров: 92
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 ноября
За неделю Нацбанк продал на валютном рынке $11,6 миллиона
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 ноября
Нацбанк продал еще $5,8 миллиона для поддержки сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 ноября
Нацбанк восьмой раз за месяц провел интервенцию на валютном рынке
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 ноября
Валютная интервенция. Нацбанк продал еще $1,6 миллиона для поддержки сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 ноября
Толкунбек Абдыгулов: Мы делаем все, чтобы остановить резкое падение сома
Популярные новости
Moody&rsquo;s изменило прогноз по&nbsp;рейтингу Кыргызстана на&nbsp;негативный Moody’s изменило прогноз по рейтингу Кыргызстана на негативный
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;28&nbsp;ноября. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 28 ноября. Сколько денег семья тратит на еду
Госдолг. В&nbsp;Минфине рассказали, на&nbsp;каких условиях Кыргызстану дают отсрочку Госдолг. В Минфине рассказали, на каких условиях Кыргызстану дают отсрочку
Нацбанк продал еще $5,8 миллиона для поддержки сома Нацбанк продал еще $5,8 миллиона для поддержки сома
Бизнес
&laquo;IT&nbsp;Школа MegaCom&raquo;: освой профессию будущего! «IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
Акция 1+1&nbsp;продлевается! Купив один телефон, второй вы&nbsp;получите В&nbsp;ПОДАРОК! Акция 1+1 продлевается! Купив один телефон, второй вы получите В ПОДАРОК!
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo;&nbsp;&mdash; один день Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» — один день
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
1 декабря, вторник
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте в рейтинге самых грязных Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте...
08:49
За месяц Нацбанк продал $84,7 миллиона для поддержки сома
08:46
Около 700 граждан получили продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты
08:30
Выборы президента. Член ЦИК рассказал, когда должен быть объявлен референдум
08:10
Введение действия техрегламентов ЕАЭС по топливу в Кыргызстане хотят продлить
30 ноября, понедельник
23:57
70 тысяч новых смартфонов Xiaomi Poco M3 продали за первые полчаса
23:23
Ребенок случайно нашел уникальный артефакт 3000-летней давности
23:02
В Узгене в муниципальную собственность вернули земельный участок
22:57
Катастрофа на Земле признана необратимой. Под угрозой оказалась Восточная Азия