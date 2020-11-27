В ЕАЭС собираются бороться с контрафактом в интернете

В Евразийском экономическом союзе формируют подходы по борьбе с контрафактом в интернете. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия.

В качестве первого этапа формирования евразийского механизма по борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете коллегия ЕЭК утвердила соответствующую рекомендацию.

«В современных условиях значительная часть торговли осуществляется при помощи интернет-технологий. Одновременно встает вопрос о соблюдении прав на объекты интеллектуальной собственности. Распространение в интернете контрафактных товаров и нелегального контента признается серьезной проблемой не только в ЕАЭС, но и во всем мире, затрагивает интересы бизнеса, потребителей и оказывает влияние на развитие экономики в целом», — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

В рекомендации предусмотрены процедуры:

блокировки нелегального контента;

учета заблокированных информационных ресурсов;

удаления из поисковых систем ссылок на нелегальный контент;

информационного взаимодействия правообладателей, интернет-платформ и уполномоченных органов;

содействия в заключении добровольных соглашений о сотрудничестве правообладателей с интернет-платформами по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете.

«Реализация этих мер позволит повысить эффективность обеспечения защиты прав авторов и иных правообладателей и снизить долю контрафактной продукции на рынке союза», — уверены в ЕЭК.