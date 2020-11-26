Нацбанк восьмой раз за месяц провел интервенцию на валютном рынке

Накануне для поддержания сома Нацбанк Кыргызстана вновь продавал доллары на валютном рынке. Об этом сообщил официальный сайт НБ КР.

Всего реализовали $3,1 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Это восьмая интервенция с начала ноября.

12 ноября НБ КР продал $26,8 миллиона, 16 ноября — $21,4 миллиона. На следующий день он вновь вышел на валютный рынок с интервенцией в $500 тысяч. 18 ноября НБ КР вновь продал $1,3 миллиона. 19 ноября для поддержки сома продали $3 миллиона, 20 ноября — $2 миллиона 50 тысяч.

С началом этой недели НБ КР продолжил интервенции. 24 ноября реализовали $1,6 миллиона.

С начала ноября продали $34 миллиона 950 тысяч для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Доллар «штормит» второй месяц. В начале прошлой недели он вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома. Позже курс немного стабилизировался, однако затем снова вырос до 84,9 сома.

Евро преодолел отметку в 100 сомов.