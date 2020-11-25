Валютная интервенция. Нацбанк продал еще $1,6 миллиона для поддержки сома

Накануне Национальный банк вновь вышел на валютный рынок с интервенцией. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что реализовано $1,6 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Отметим, что это уже седьмая интервенция в ноябре. 12 ноября НБ КР продал $26,8 миллиона. 16 ноября Нацбанк продал $21,4 миллиона. На следующий день он вновь вышел на валютный рынок с интервенцией в $500 тысяч. 18 ноября НБ КР вновь продавал доллары, реализовав $1,3 миллиона. 19 ноября для поддержки сома продали $3 миллиона, 20 ноября — $2 миллиона 50 тысяч.

С начала ноября проданы $31 миллион 850 тысяч для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Доллар «штормит» второй месяц. В начале прошлой недели он вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома. Позже курс немного стабилизировался, однако затем снова вырос до 84,9 сома.

Евро преодолел отметку в 100 сомов.