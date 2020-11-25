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Экономика

Одобрены стратегические направления евразийской интеграции до 2025 года

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 23 ноября одобрил проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года». Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

В проект стратегии-2025 включено предложение Кыргызстана о проработке вопроса внедрения механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов государств — членов Евразийского экономического союза в рамках действующих институтов развития, в том числе путем дополнения имеющихся подходов в финансировании.

«Ранее главы государств ЕАЭС в целом одобрили проект стратегии-2025 и поручили комиссии совместно со сторонами его доработать. После этого было представлено для рассмотрения еще 36 позиций, по итогам работы большая часть разногласий снята», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174323/
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