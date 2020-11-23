Толкунбек Абдыгулов: Мы делаем все, чтобы остановить резкое падение сома

«Мы используем имеющиеся инструменты и прилагаем все усилия, чтобы сом не упал вниз», — заявил сегодня председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, в Кыргызстане действует режим плавающего обменного курса. Поэтому на валютном рынке курс доллара США или другой иностранной валюты определяется спросом. На сегодня экономика снижается, и этот показатель тоже влияет на курс национальной валюты.

«Но механизмы определения курса очень сложны, связаны с внутренним состоянием экономики, также ситуация на мировых рынках имеет отношение. В нынешней ситуации есть еще и психологический фактор. Чтобы его снизить на валютном рынке и не дать сому слишком пасть, мы на прошлой неделе ежедневно проводили интервенции. За последние два месяца для стабилизации ситуации на валютном рынке мы продали около $100 миллионов», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.

Отметим, что 16 ноября Нацбанк продал $21,4 миллиона. На следующий день он вновь вышел на валютный рынок с интервенцией в $500 тысяч. 18 ноября НБ КР вновь продавал доллары, реализовав $1,3 миллиона. 19 ноября для поддержки сома продали $3 миллиона, 20 ноября — $2 миллиона 50 тысяч.

За пять дней Нацбанк реализовал на валютном рынке $30 миллионов 250 тысяч.

Всего же с начала ноября провели шесть интервенций на общую сумму $57 миллионов 50 тысяч.

Доллар «штормит» второй месяц. В начале прошлой недели он вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома. Позже курс немного стабилизировался, однако затем снова вырос до 84,9 сома.

Евро преодолел отметку в 100 сомов.