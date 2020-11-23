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Экономика

За счет фискализации поступления налогов вырастут на 25 миллиардов сомов

«Мы планируем, что за счет фискализации налоговых процедур в 2021 году увеличение налоговых доходов составит 25 миллиардов сомов», — заявил сегодня на расширенном заседании парламентского комитета по бюджету и финансам и. о. премьер-министра Артем Новиков.

По его словам, в этом году запущена автоматизированная система учета ГСМ. Кроме того, внедрена электронная система счетов-фактур по НДС. На сегодня уже 10 тысяч 600 субъектов предпринимательства пользуются электронными счетами-фактурами. Их финансовый оборот составляет 257 миллиардов сомов. В декабре также будет запущена система виртуальной контрольно-кассовой машины.

«Это позволит уйти от монополии субъектов, которые сегодня есть на рынке. Все компании, которые будут соответствовать нормам закона, смогут поставлять свои системы. Каждый предприниматель сможет скачать себе удобное программное обеспечение, не надо будет покупать ККМ по 15-16 тысяч сомов. И при этом будет сохраняться весь учет данных на серверах ГНС», — подчеркнул Артем Новиков.

«В 2021 году благодаря помощи российской стороны будет пересмотрена вся система Налоговой службы. Наша задача перевести ее на сервисный принцип работы, мы хотим сделать так, чтобы все проверки проходили онлайн, день в день, без выездной документальной проверки. Ведется также и работа по Таможенной службе, будет внедрена система электронной таможенной декларации, которая позволяет отслеживать всю информацию о товаре. Это одна из ключевых задач правительства, подготовительная работа завершена, идет техническая. Все эти мероприятия позволят в следующем году увеличить налоговые поступления», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174060/
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