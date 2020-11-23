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Экономика

За два месяца объемы легального оборота ГСМ выросли на 22 процента

По итогам августа-сентября 2020 года объемы легального оборота ГСМ выросли на 22 процента. Об этом сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков на расширенном заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

По его словам, в 2020 году запустили несколько основных компонентов по фискализации налоговых процедур. Так, с 1 июля заработала автоматическая система учета топлива на автозаправочных станциях.

«Как результат, мы видим увеличение легальных объемов топлива. По импорту на сегодня учет превышает данные 2019 года», — отметил Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174048/
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