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Экономика

Для поддержания сома Нацбанк продал за неделю $30,2 миллиона

Всю прошлую неделю Национальный банк Кыргызстана проводил интервенции по продаже долларов. Об этом сообщил официальный сайт НБ КР.

Отметим, что 16 ноября Нацбанк продал $21,4 миллиона. На следующий день он вновь вышел на валютный рынок с интервенцией в $500 тысяч. 18 ноября НБ КР вновь продавал доллары, реализовав $1,3 миллиона. 19 ноября для поддержки сома продали $3 миллиона, 20 ноября — $2 миллиона 50 тысяч.

За пять дней Нацбанк реализовал на валютном рынке $30 миллионов 250 тысяч.

Всего же с начала ноября провели шесть интервенций на общую сумму $57 миллионов 50 тысяч.

Доллар «штормит» второй месяц. В начале прошлой недели он вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома. Позже курс немного стабилизировался, однако затем снова вырос до 84,9 сома.

Евро преодолел отметку в 100 сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174012/
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