Нацбанк провел вторую в ноябре интервенцию для поддержки сома

Накануне Национальный банк Кыргызстан вновь вышел на валютный рынок с интервенцией, чтобы сгладить резкие колебания курса доллара. Об этом сообщил официальный сайт НБ КР.

Продали $2 миллиона с расчетами на дату сделки и $21,4 миллиона — с расчетами, отличными от даты сделки. За последнюю неделю НБ КР продал на валютном рынке $50,2 миллиона.

Доллар штормит второй месяц. Для сглаживания колебаний на валютном рынке Национальному банку пришлось продать рекордные $42,4 миллиона. Это самая крупная интервенция за последние полгода. Но в начале недели доллар вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома. Позже курс немного стабилизировался, но в выходные снова вырос до 84,5 сома. Евро преодолел отметку в 100 сомов.