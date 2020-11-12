Доллар снова растет: уже почти 85 сомов

В Кыргызстане вновь растет курс доллара. С начала дня он вырос в цене на 50 тыйынов и достиг отметки почти 85 сомов.

Сейчас американскую валюту покупают по 84,4-84,75 сома, а продают — по 84,85-84,95 сома. Официальный курс при этом установлен Национальным банком в 84,1167 сома (рост — на 0,36 процента).

Отметим, что доллар штормит уже второй месяц. Для сглаживания колебаний на валютном рынке Национальному банку пришлось продать рекордные $42,4 миллиона. Это самая крупная интервенция за последние полгода. Но в начале недели он вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома. Позже курс немного стабилизировался, но в выходные снова вырос до 84,5 сома. Евро при этом преодолел отметку в 100 сомов.