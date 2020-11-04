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Экономика

В Кыргызстане закрывается филиал Национального банка Пакистана

Решением совета директоров Национального банка Пакистана его филиал в Бишкеке будет закрыт. Об этом говорится в сообщении финансово-кредитного учреждения.

Уточняется, что всех клиентов банка просят закрыть имеющиеся счета в филиале до 28 февраля 2021 года. Такой срок определен для того, чтобы клиенты/вкладчики имели возможность выбрать другой банк для своих банковских потребностей и избежать неудобств, связанных со сменой банка.

«Закрытие филиала связано с добровольной ликвидацией. При этом финансовое положение банка стабильное. У филиала достаточно ликвидности, чтобы полностью ответить по обязательствам и рассчитаться со всеми вкладчиками», — отметили в банке.

Напомним, что филиал Нацбанка Пакистана работает в Кыргызстане с апреля 2000 года как полноценный коммерческий банк.

Отметим, что после закрытия филиала Национального банка Пакистана в КР останется 22 коммерческих банка.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171927/
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