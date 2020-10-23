Эльвира Боромбаева: Попытки рейдерских захватов бизнеса продолжаются

«Мы все слышали о попытках рейдерских захватов предприятий. Но и сейчас они не прекращаются», — заявила сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям президент Ассоциации малых ГЭС Эльвира Боромбаева.

По ее словам, только ей известно 50 таких фактов. При этом с госорганами этот вопрос не удается решить. Эльвира Боромбаева уверена, что нужно выработать четкий алгоритм действий.

«Это касается не только Бишкека. Это вся Чуйская область, весь регион наш. Все попытки рейдерского захвата остались без наказания. Ни одного факта до сих пор официально не зарегистрировано. Когда происходит захват, человек просто не знает, что делать. Он остается один на один со своими проблемами. Бизнесмен пытается на месте в меру своих сил решить проблему. Украли с утра предпринимателя и держали его до вечера, чтобы он переписал все свое предприятие на захватчиков. И даже этот факт остался без внимания», — рассказала Эльвира Боромбаева.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Артем Новиков попросил представителя бизнеса передать все факты в правоохранительные органы и пообещал, что дела обязательно заведут и будут расследовать. В свою очередь представитель Генпрокуратуры Арсланбек Мурзаев рассказал, что на сегодня заведено уже 24 досудебных производства.