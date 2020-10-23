Нил Маккейн: Имидж формируется годами, а разрушить его очень легко

«Хороший инвестклимат похож на счастливый дом. Имидж формируется годами, а разрушить его очень легко», — заявил сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям директор Евразийского банка реконструкции и развития по Кыргызстану, Таджикистану и Туркменистану Нил Маккейн.

По его словам, есть ряд шагов, которые помогут улучшить инвестиционный климат в Кыргызстане. В частности, предложил продолжить работу по цифровизации страны и дерегулированию административного бремени.

«Должна быть продолжена борьба с серой экономикой. В этом плане отмечу, что маленькие шаги в правильном направлении будут иметь больше значения, чем громкие слова. Стоит также вести работу по реализации проектов в публичном секторе», — подчеркнул Нил Маккейн.