17:36
USD 80.74
EUR 95.64
RUB 1.05
Экономика

Нил Маккейн: Имидж формируется годами, а разрушить его очень легко

«Хороший инвестклимат похож на счастливый дом. Имидж формируется годами, а разрушить его очень легко», — заявил сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям директор Евразийского банка реконструкции и развития по Кыргызстану, Таджикистану и Туркменистану Нил Маккейн.

По его словам, есть ряд шагов, которые помогут улучшить инвестиционный климат в Кыргызстане. В частности, предложил продолжить работу по цифровизации страны и дерегулированию административного бремени.

«Должна быть продолжена борьба с серой экономикой. В этом плане отмечу, что маленькие шаги в правильном направлении будут иметь больше значения, чем громкие слова. Стоит также вести работу по реализации проектов в публичном секторе», — подчеркнул Нил Маккейн.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/170552/
просмотров: 551
Версия для печати
Материалы по теме
Кубатбек Боронов и Нил Маккейн обсудили проекты в энергетике Кыргызстана
В Кыргызстане началась экологическая реабилитация урановых объектов
«Ош — Тазалык» получил 12 новых мусоровозов
ЕБРР продолжит поддержку проектов в Кыргызстане, несмотря на кризис в мире
Назначен новый управляющий директор ЕБРР в странах Центральной Азии
Цифра дня. 306 миллионов евро вложил ЕБРР в инфраструктурные проекты Кыргызстана
Кыргызстан и ЕБРР подписали соглашений на 11,5 миллиона евро
Европейский банк реконструкции и развития вложил в Кыргызстан $730 миллионов
ЕБРР готов увеличить финансирование проектов в Кыргызстане до 100 миллионов евро
Рост экономики Центральной Азии снизится из-за Кыргызстана
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;19&nbsp;октября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 октября
Беспорядки после выборов. Разработка месторождения Джеруй приостановлена Беспорядки после выборов. Разработка месторождения Джеруй приостановлена
Кыргызстан в&nbsp;замкнутом круге: на&nbsp;инвестиционных проектах можно ставить крест Кыргызстан в замкнутом круге: на инвестиционных проектах можно ставить крест
Цифра дня. $774,4 миллиона просят власти&nbsp;КР на&nbsp;борьбу с&nbsp;COVID-19 Цифра дня. $774,4 миллиона просят власти КР на борьбу с COVID-19
Бизнес
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
23 октября, пятница
17:27
На трассе Ош — Араван столкнулись два грузовика На трассе Ош — Араван столкнулись два грузовика
17:18
Сборная Кыргызстана по футболу занимает 96-е место в рейтинге ФИФА
17:02
Эльвира Боромбаева: Попытки рейдерских захватов бизнеса продолжаются
16:51
Нил Маккейн: Имидж формируется годами, а разрушить его очень легко
16:43
Артем Новиков: Налоговая должна заниматься обслуживанием предпринимателей