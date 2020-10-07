Рудник «Кумтор» работает в штатном режиме

Компания «Центерра Голд» сегодня подтвердила, что после последних политических волнений в Кыргызстане производственная деятельность рудника «Кумтор» продолжается без перебоев.

Он расположен в отдаленном горном районе в 430 километрах к юго-востоку от Бишкека, который является центром политических волнений.

Компания внимательно следит за развитием политических событий, чтобы гарантировать: условия для продолжения доставки сотрудников и материалов на рудник остаются безопасными. Политическая ситуация развивается, поэтому компания принимает все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности сотрудников и производственной деятельности.

Сегодня утром на офис «Кумтора» в Бишкеке неизвестные совершили нападение. Позже его под охрану взяли милиционеры и дружинники.