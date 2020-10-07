Рудник «Кумтор» работает в штатном режиме

Компания «Центерра Голд» сегодня подтвердила, что после последних политических волнений в Кыргызстане производственная деятельность рудника «Кумтор» продолжается без перебоев.
Он расположен в отдаленном горном районе в
Компания внимательно следит за развитием политических событий, чтобы гарантировать: условия для продолжения доставки сотрудников и материалов на рудник остаются безопасными. Политическая ситуация развивается, поэтому компания принимает все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности сотрудников и производственной деятельности.
Сегодня утром на офис «Кумтора» в Бишкеке неизвестные совершили нападение. Позже его под охрану взяли милиционеры и дружинники.