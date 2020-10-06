В регионах Кыргызстана захватывают золоторудные месторождения

Сразу несколько предприятий горнорудной отрасли захватили митингующие. Об этом сообщают как представители самих компаний, так и пользователи социальных сетей.
На месторождении Джеруй в Таласской области неизвестные разграбили склад и подожгли здание золотоизвлекательной фабрики. Местные жители напали на золоторудное месторождение Джамгыр, двое сотрудников лаборатории забаррикадировались в здании.
Кроме того, есть сообщения о том, что выгнали всех сотрудников с месторождения Терексай. На Кичи-Чаарате выставили местную охрану.
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