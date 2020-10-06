В регионах Кыргызстана захватывают золоторудные месторождения

Сразу несколько предприятий горнорудной отрасли захватили митингующие. Об этом сообщают как представители самих компаний, так и пользователи социальных сетей.

На месторождении Джеруй в Таласской области неизвестные разграбили склад и подожгли здание золотоизвлекательной фабрики. Местные жители напали на золоторудное месторождение Джамгыр, двое сотрудников лаборатории забаррикадировались в здании.

Кроме того, есть сообщения о том, что выгнали всех сотрудников с месторождения Терексай. На Кичи-Чаарате выставили местную охрану.

В Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования недоступны для комментариев.