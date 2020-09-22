Ассоциация нефтетрейдеров: ГКПЭН вводит людей в заблуждение

ГКПЭН вводит общественность в заблуждение, указывая более поздние даты, которые относятся к уточнению индикативных балансов и предоставлению информации об их выполнении. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана.

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В АНК ответили на претензии Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования. В ассоциации напомнили, что индикативный баланс на каждый последующий год должен быть согласован и подписан сторонами до 1 октября. Опровергли нефтетрейдеры и информацию о том, что не предоставили чиновникам сведения по увеличению объемов поставок дизельного топлива. Они утверждают, что направили данные специалисту госкомитета еще 27 июля 2020 года в электронном формате. Это сделано из-за того, что на тот момент почти все министерства, ведомства и организации находились на карантине или работали удаленно.

«При инициировании обращения Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана действовала в интересах потребителей, то есть граждан и предприятий Кыргызстана, поскольку повышение цен на ГСМ автоматически отразится на стоимости всех товаров и услуг. АНК проинформировала ГКПЭН, поскольку именно данный государственный орган уполномочен на утверждение и внесение изменений в индикативные балансы», — подчеркнули в ассоциации.

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Нефтетрейдеры также напомнили, что именно ГКПЭН ответственен за работу местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). При их нормальной работе и полной загрузке производственных мощностей может быть полностью обеспечена внутренняя потребность республики в ГСМ.

«Квоты на беспошлинный импорт сырой нефти из России, ежегодно закладываемые в индикативный баланс, но не используемые отечественными НПЗ, можно было без особых усилий поменять на другой вид нефтепродуктов, в частности на дизельное топливо. Более того, ГКПЭН в своих комментариях излагает ничем не подтвержденные предположения о том, что члены ассоциации реэкспортируют ввезенные из России нефтепродукты в третьи страны. Но по соглашению реэкспорт в третьи страны запрещен, и именно на компетентные органы сторон (в частности ГКПЭН) возложена задача по контролю за исполнением данного пункта договоренностей», — возмутились в АНК.

В ассоциации также напомнили, что не теряет актуальности задача диверсификации источников поставок нефтепродуктов на отечественный рынок. Ввиду географической близости и относительно низкого уровня цен, наиболее предпочтительным было бы наладить поставки из Казахстана. И если ранее соседняя республика сама частично зависела от импорта нефтепродуктов из России, то с лета 2018 года на казахстанских НПЗ появились излишки продукции для экспорта в связи с завершением программы модернизации производственных мощностей и значительным увеличением объемов производства.

«Однако проводимые между правительствами Кыргызстана (ответственен ГКПЭН) и Казахстана переговоры о беспошлинных поставках ГСМ все еще не завершены», — заключили в Ассоциации нефтетрейдеров.