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Экономика

Часть завезенных ГСМ может быть экспортирована нефтетрейдерами в третьи страны

В Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования прокомментировали сообщения Ассоциации нефтетрейдеров о возможном подорожании топлива.

По его данным, кыргызская сторона представляет российской до 5 сентября текущего календарного года предложения по формированию индикативных балансов на следующий год и до 15 ноября — информацию о выполнении индикативных балансов за девять месяцев и об их ожидаемом выполнении за текущий календарный год в установленном порядке.

ГКПЭН направлено предложение о внесении корректировок в индикативные балансы на 2020 год в Министерство энергетики Российской Федерации письмом от 29 июня 2020-го. На него РФ попросила предоставить информацию о запасах по дизельному топливу, а также о причинах увеличения объемов потребности с учетом ситуации, связанной с пандемией COVID-19.

«Госкомитет просил Ассоциацию нефтетрейдеров Кыргызстана представить информацию, так как инициатива по увеличению объемов поставок по дизельному топливу исходила от них. Однако со стороны ассоциации до сегодняшнего дня запрашиваемые данные не представлены. При этом, по данным Минэкономики и Госналоговой службы, объемы поставок по автомобильному бензину и дизельному топливу за 2019 год не превысили объемов, утвержденных индикативными балансами на 2019 год. Объемы поставок за семь месяцев 2020-го намного меньше показателей, представленных Ассоциацией нефтетрейдеров Кыргызстана», — отметили в ГКПЭН.

Объемы поставок по дизельному топливу и автомобильному бензину в прогнозе не превышают объемов, утвержденных индикативными балансами на 2020 год.

«При этом отмечаем, что показатели поставок данных видов нефтепродуктов, представленных Ассоциацией нефтетрейдеров, не являются показателем потребности республики в ГСМ. Определенная часть завезенных ГСМ может быть экспортирована ими в третьи страны. Кроме того, информируем о том, что Госкомитетом представлены в Министерство энергетики Российской Федерации предложения по формированию индикативных балансов на 2021 год в установленные сроки. На сегодня ожидается ответ от российской стороны», — заключили в ГКПЭН.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/165628/
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