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Экономика

В Кыргызстане создают единый реестр проблем бизнеса

Критерии отбора для единого реестра проблем бизнеса в Кыргызстане обсудила межведомственная рабочая группа при Агентстве по продвижению и защите инвестиций. Об этом сообщили в Международном деловом совете.

По его данным, реестр создается для усиления государственно-частного диалога и формирования системы обратной связи. Благодаря ему создадут единое информационное поле о проблемах бизнеса, их систематизируют и опишут.

«Сейчас отсутствует единая база данных по проблемам бизнеса. У каждого государственного органа и коммуникативной площадки (советы разного уровня, институт бизнес-омбудсмена) существуют свои отдельные базы проблем и обращений предпринимателей», — отмечают в МДС.

Кроме того, такой реестр даст возможность отслеживать статус решения проблем онлайн, в частности, самими инициаторами — предпринимателями и другими заинтересованными сторонами.

Реестр позволит выявлять основные причины проблем — несовершенство законодательства и административных процедур, некомпетентность госорганов.

«Будет организовано информационно-аналитическое обеспечение государственных органов и лиц, принимающих решения по вопросам политики развития и поддержки предпринимательства. Кроме того, благодаря реестру будет происходить своевременная корректировка государственной политики по развитию предпринимательства. Реестр проблем станет неотъемлемой частью единой электронной платформы по мониторингу Национальной стратегии развития на 2018-2040 годы, в которой предпринимательству посвящен отдельный раздел», — заключили в МДС.

Проект постановления правительства о порядке формирования и ведения единого реестра проблем бизнеса вынесен на общественное обсуждение. Все поступившие предложения и комментарии от представителей бизнеса приняты к сведению. Кроме того, этот проект прошел неоднократные обсуждения с представителями бизнес-сообщества и институтом бизнес-омбудсмена.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/165110/
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