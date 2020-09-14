Международные резервы Кыргызстана превысили $3 миллиарда

Валовые международные резервы Кыргызстана по итогам августа составили $3 миллиарда 71,18 миллиона. Это абсолютный рекорд со времени существования Национального банка.
За месяц показатель вырос на $317,43 миллиона. А с начала года резервы выросли на $647,07 миллиона, несмотря на проводимые финансовым регулятором интервенции по поддержке сома.
«Эти меры позволили нарастить золотовалютные резервы. Сейчас их объем позволяет покрывать импорт страны в течение 6,5 месяца. Мы продолжим политику по наращиванию золотовалютных резервов», — подчеркнул глава финрегулятора.
Национальный банк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. Всего с начала 2020-го он провел десять интервенций, продав $227,4 миллиона.