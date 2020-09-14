Международные резервы Кыргызстана превысили $3 миллиарда

Валовые международные резервы Кыргызстана по итогам августа составили $3 миллиарда 71,18 миллиона. Это абсолютный рекорд со времени существования Национального банка.

За месяц показатель вырос на $317,43 миллиона. А с начала года резервы выросли на $647,07 миллиона, несмотря на проводимые финансовым регулятором интервенции по поддержке сома.

Ранее председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов объяснил, почему объем резервов так значительно вырос. По его словам, НБ КР по поручению президента последние два года ведет работу по покупке золота на внутреннем рынке за национальную валюту.

«Эти меры позволили нарастить золотовалютные резервы. Сейчас их объем позволяет покрывать импорт страны в течение 6,5 месяца. Мы продолжим политику по наращиванию золотовалютных резервов», — подчеркнул глава финрегулятора.

Национальный банк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. Всего с начала 2020-го он провел десять интервенций, продав $227,4 миллиона.