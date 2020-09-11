В Кыргызстане планируют создать парк электронной коммерции

Министр экономики Кыргызстана Санжар Муканбетов обсудил с президентом Ассоциации электронной коммерции Айганыш Сапаралиевой развитие интернет-торговли в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, на встрече обсуждены вопросы обеспечения правовой базы для расширения электронной коммерции в республике. В том числе изучены проблемы налогообложения участников рынка интернет-торговли для создания максимально благоприятных условий предпринимателям и инвесторам.

Санжар Муканбетов отметил, что электронная коммерция на сегодня является стратегическим направлением развития цифровой экономики во всем мире и требует технологической, законодательной и инфраструктурной подготовки.

На встрече также рассматривался вопрос реализации важного стратегического проекта для КР — парка электронной коммерции.

Его цели — стимулирование роста разнообразной и новой экономики, интернет-торговли в Кыргызстане, создание условий для выхода на мировой рынок. Министр отметил свою готовность содействовать развитию проекта.

«Парк электронной коммерции может стать центром инноваций и знаний, позволит сформировать коммуникационное пространство для транснациональных компаний, ориентированных на страны Центральной Азии», — подчеркнул Санжар Муканбетов.