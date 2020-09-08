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Экономика

В Кыргызстане впервые стартовал публичный выпуск ценных бумаг

Сегодня стартовал первый публичный выпуск ценных бумаг — IPO (адресованных неограниченному кругу лиц), осуществляемый отечественной компанией. Об этом сообщили в финансовой компании «Сенти».

По ее данным, IPO осуществляет ОАО «Микрофинансовая компания «Салым Финанс». Оно с 2014 года начало первым среди микрофинансовых организаций размещать корпоративные облигации. На сегодня из пяти выпусков ценных бумаг компания успешно погасила три.

«Привлечение инвестиций через публичный выпуск акций может дать толчок к развитию как предприятий, так и целых отраслей, что благотворно отразится на экономике страны. Высокие ожидания в успешности этого проекта подкреплены повышенным интересом среди опрошенных инвесторов к новому продукту», — рассказали в компании «Сенти», являющейся андеррайтером (организовавшей торги).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/164435/
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