Кубат Умурзаков: Чтобы выйти из кризиса, КР нужно работать со странами ЕАЭС

«Кыргызстану нужно больше работать в Евразийском экономическом союзе. В новых условиях это важно, чтобы выйти из кризиса», — заявил сегодня эксперт Кубат Умурзаков на онлайн-конференции, посвященной перспективам экономического развития стран Центральной Азии в условиях пандемии и мирового экономического кризиса.

По его словам, экономическая ситуация в Кыргызстане гораздо хуже, чем в Казахстане или Узбекистане. В стране проблемы с дефицитом бюджета. Поэтому республика не могла выделить много средств на поддержку бизнеса. Но Кыргызстану помогли доноры.

«Их перечисления помогли смягчить кризис. Но с точки зрения экономики ситуация очень тяжелая. Мы должны работать в Евразийском экономическом союзе. Экономические связи с Узбекистаном и Таджикистаном должны быть. Но в целом большое влияние на КР оказывает именно ЕАЭС. Поэтому нам нужно развивать и укреплять экономические связи в Союзе», — заключил Кубат Умурзаков.