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Экономика

О борьбе с теневой экономикой рассказал премьер-министр Кыргызстана

Фото пресс-службы аппарата правительства. Заседание Координационного совета по вопросам цифровизации налогового и таможенного администрирования

Главная цель проводимых реформ — это поддержка честного бизнеса и борьба с теневой экономикой. Об этом премьер-министр Кубатбек Боронов сказал на заседании Координационного совета по вопросам цифровизации налогового и таможенного администрирования, сообщила пресс-служба.

По словам главы кабмина, в рамках цифровизации налоговых и таможенных процедур внедряется ряд компонентов — электронные счета-фактуры, автоматизированная система управления АЗС, электронная товаротранспортная накладная, виртуальные контрольно-кассовые машины. Патент и страховой полис объединены в один документ и переведены в электронный формат, на таможенных пунктах установлены инспекторско-досмотровые комплексы.

пресс-службы аппарата правительства
Фото пресс-службы аппарата правительства. Заседание Координационного совета по вопросам цифровизации налогового и таможенного администрирования

«Работа в этих направлениях позволит повысить поступления в бюджет, снизить уровень теневой экономики, сократить товарные потоки, поступающие в страну контрабандным путем и внедрить механизмы контроля. Также цифровизация налоговых и таможенных служб позволит поддержать добросовестных налогоплательщиков и защитить потребителей от контрафактной продукции», — сказал Кубатбек Боронов.

Борьба с теневым бизнесом и повышение степени открытости экономики — задача непростая, но важная. Поэтому мы будем и дальше продвигать реформы. Впереди еще очень много работы.

Кубатбек Боронов

На заседании рассмотрен ряд вопросов, в том числе статус проводимой Государственной налоговой службой работы по внедрению компонентов цифровизации налоговых процедур, план по освещению цифровизации налогового администрирования, переход на сервисное обслуживание налогоплательщиков, строительство центра обработки данных налоговой службы.

В ходе заседания членами Координационного совета одобрили дорожную карту дальнейшего внедрения цифровизации налогового и таможенного администрирования на 2020 год.

Глава правительства отметил, что система фискализации налоговых и таможенных процедур должна быть полностью внедрена в интересах отечественной экономики. Это позволит создать прозрачные и справедливые условия для предпринимателей и развития бизнеса.

 

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163409/
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