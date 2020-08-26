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Экономика

ООН поможет Кыргызстану преодолеть последствия вспышки коронавируса

Кыргызстан и ООН разрабатывают рамочную программу для преодоления последствий коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, целью программы является поддержка Кыргызстана в преодолении социально-экономических последствий кризиса, а также помощь в привлечении в страну финансовых средств на борьбу с COVID-19.

Программа задает пять ключевых направлений:

  • обеспечение доступности основных медицинских услуг и защиты систем здравоохранения;
  • помощь населению в преодолении неблагоприятных ситуаций посредством обеспечения социальной защиты и предоставления основных услуг;
  • защита рабочих мест;
  • поддержка малых и средних предприятий и работников неформального сектора с помощью программ экономического реагирования и восстановления;
  • создание налогово-бюджетных и финансовых стимулов в интересах наиболее уязвимых слоев населения.

Отмечается, что программа будет также содержать компоненты по содействию социальной сплоченности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163357/
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