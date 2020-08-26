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Экономика

Международные резервы Кыргызстана достигли максимума с основания Нацбанка

Валовые международные резервы Кыргызстана достигли исторического максимума с момента основания Национального банка. Об этом сегодня на брифинге заявил председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, Нацбанк по поручению президента последние два года ведет работу по покупке золота на внутреннем рынке за национальную валюту. Эти меры позволили нарастить золотовалютные резервы до $3 миллиардов 82 миллионов.

«Это позволяет покрывать импорт страны в течение 6,5 месяца. Мы продолжим политику по наращиванию золотовалютных резервов», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163351/
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