В ЕАЭС готовят дорожную карту для обеспечения свободного передвижения товаров

Евразийская экономическая комиссия готовит «дорожную карту» по устранению спорных ситуаций и обеспечению свободного перемещения товаров в ЕАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По ее данным, уже состоялось заседание технического бюро для обеспечения работы комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечению свободы перемещения товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Отмечено, что основу «дорожной карты» составят уже проработанные с государствами-членами и блоками Комиссии вопросы.

Напомним, что совет ЕЭК на заседании 10 июля распорядился создать комитет для устранения спорных ситуаций, связанных с перемещением товаров в Евразийском экономическом союзе. Комитет возглавляет Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. В него вошли руководители и заместители руководителей уполномоченных органов государственной власти стран союза, а также члены коллегии ЕЭК Олег Панкратов, Гегам Варданян, Тимур Жаксылыков, Виктор Назаренко, Андрей Слепнев.

«Предполагается, что в дорожную карту войдут шаги, направленные на исключение или минимизацию контрольных мероприятий в отношении товаров союза, перемещаемых между государствами-членами, в том числе на внутренних границах, на повышение уровня взаимного доверия к результатам контрольных мероприятий на внешней границе ЕАЭС. Помимо этого, в план будут включены меры по обеспечению прозрачности, учета и контроля за оборотом товаров в союзе», — подчеркнули в ЕЭК.