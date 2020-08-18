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Экономика

Цифра дня. 41 тысяча 141 заявка опубликована за полгода на портале госзакупок

За первое полугодие на портале государственных закупок опубликован 41 тысяча 141 конкурс на закупку товаров, работ и услуг на общую сумму 22,4 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Минфине.

По его данным, успешно состоялся 19 тысяч 161 конкурс на общую сумму 18 миллиардов сомов. Государственные закупки товаров достигли 13 миллиардов сомов, различного рода работ было заказано на 3,3 миллиарда сомов, услуг — на 1,7 миллиарда сомов, договоры, заключенные в рамках чрезвычайных закупок, составили на 1,73 миллиарда сомов.

Больше всего закупок сделали государственные учреждения, финансируемые из республиканского бюджета, — 11 тысяч конкурсов на 6,6 миллиарда сомов. Учреждения, финансируемые из местного бюджета, заключили договора по 6 тысячам 254 конкурсам на общую сумму 2,9 миллиарда сомов, акционерные общества с госдолей более 50 процентов — 1 тысячу 302 договора на 5,1 миллиарда сомов. Государственные предприятия и учреждения завершили 1 тысячу 918 конкурсов на 3,4 миллиарда сомов.

«Наиболее крупными позициями по общему классификатору государственных закупок являются машины, аппараты, электрическое оборудование и расходные материалы, освещение (8,2 миллиарда сомов), транспортное оборудование и сопутствующие продукты для транспорта (3,7 миллиарда сомов), нефтепродукты, уголь, и другие источники энергии (3,1 миллиарда сомов), а также строительные работы (2,6 миллиарда сомов)», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/162802/
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