Продлены сроки перехода на обязательную маркировку табачной продукции и алкоголя

Постановлением правительства сроки перехода на обязательную маркировку табачной продукции средствами цифровой идентификации продлены до 1 октября, алкоголя — до 1 ноября 2020 года. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, решение о переносе сроков принято для обеспечения последовательности проводимой налоговой политики в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур, эффективного введения маркировки отдельных товаров средствами идентификации, а также в связи с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в стране.

При этом до 30 сентября будет проводиться пилотный (экспериментальный) проект по маркировке средствами цифровой идентификации табачной продукции, до 31 октября — алкоголя и обувных товаров.

«Средство цифровой идентификации представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме в виде штрихового или дата-матрикс-кода, содержащего информацию об индикаторе каждой единицы товара», — рассказали в ГНС.