В Кыргызстане до 1 июля внедрят маркировку алкогольной и табачной продукции

Улукбек Марипов поручил до 1 июля внедрить обязательную маркировку алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

По ее данным, мероприятия по цифровизации налоговых процедур нужно усилить, а также взять в приоритет работу по разработке новой редакции Налогового кодекса.

«Уполномоченному госоргану следует уделить особое внимание общественному обсуждению проекта документа с представителями бизнеса. При разработке новой редакции Налогового кодекса мнение предпринимателей должны максимально учесть», — сказал глава кабмина.

При рассмотрении вопроса об обязательной маркировке алкогольной и табачной продукции Улукбек Марипов отметил важность информационно-разъяснительной работы среди субъектов экономической деятельности.