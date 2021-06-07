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Власть

В Кыргызстане до 1 июля внедрят маркировку алкогольной и табачной продукции

Улукбек Марипов поручил до 1 июля внедрить обязательную маркировку алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

По ее данным, мероприятия по цифровизации налоговых процедур нужно усилить, а также взять в приоритет работу по разработке новой редакции Налогового кодекса.

«Уполномоченному госоргану следует уделить особое внимание общественному обсуждению проекта документа с представителями бизнеса. При разработке новой редакции Налогового кодекса мнение предпринимателей должны максимально учесть», — сказал глава кабмина.

При рассмотрении вопроса об обязательной маркировке алкогольной и табачной продукции Улукбек Марипов отметил важность информационно-разъяснительной работы среди субъектов экономической деятельности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196671/
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