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Экономика

Срок внедрения маркировки товаров на алкоголь и табак перенесут

Введение обязательной маркировки товаров будет отложено на месяц-полтора. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике сообщил вице-премьер-министр Улукбек Кармышаков.

По его словам, изначально маркировку должны были ввести с 1 апреля 2021 года. Но российский оператор не успевает в срок внедрить систему. Поэтому даты сдвинули.

«С внедрением маркировки и после завершения всех этапов фискализации контрабанда искоренится, снизится уровень теневой экономики», — рассказал Улукбек Кармышаков.

Кроме того, он рассказал, что российский оператор поможет в техническом и программном обеспечении, а также в обучении специалистов при создании системы идентификации товаров. Россия выделяет на это 623 миллиона рублей на безвозмездной основе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/187349/
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