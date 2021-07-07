Улукбек Марипов проверил, как маркируется табачная и алкогольная продукция

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов проверил процесс внедрения маркировки алкогольной и табачной продукции средствами цифровой идентификации.

Ему была продемонстрирована информационная система «Маркировка товаров» и мобильное приложение народного и инспекторского контроля «Текшер».

Через нее производители и импортеры алкогольной и табачной продукции могут зарегистрировать свои товары и получить коды маркировки. Посредством мобильного приложения потребители также смогут получить подробную информацию о товаре и проверить его подлинность, в случае выявления контрафакта заявить о выявленных нарушениях и по одному клику информировать Налоговую службу для проведения соответствующих мер.

Улукбек Марипов отметил важность проводимой работы и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия с представителями бизнеса, занимающимися производством, поставкой и реализацией алкогольной и табачной продукции.

«Маркировка алкогольной и табачной продукции необходима, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы ее введение прошло безболезненно и не привело к сбоям и потерям для отечественных производителей. Имеются факты выявления контрафактных и контрабандных сигарет и алкоголя, что влияет на развитие как бизнеса, так и состояния государственного бюджета в части недобора запланированной суммы налогов. Маркировка товаров, которая поможет отследить весь путь от изготовителя и импортера до конечного потребителя, создаст благоприятные условия для развития отечественного бизнеса, защитит население от некачественных товаров и обеспечит беспрепятственную поставку маркированных товаров из нашей республики в страны ЕАЭС», — сказал глава кабмина.

С 1 июля введена обязательная маркировка алкогольной и табачной продукции средствами цифровой идентификации.

Маркировка товаров — это уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме. Получать и наносить коды маркировки должен производитель или импортер товаров, подлежащих обязательной маркировке.