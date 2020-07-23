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Экономика

За месяц объем переводов от мигрантов вырос в два раза

В мае 2020 года мигранты перевели в Кыргызстан $165,3 миллиона, что в два раза больше, чем в апреле. Такие данные приводит Национальный банк страны.

По сравнению с маем 2019-го показатель снизился на $29 миллионов, или на 15 процентов. Если сравнить объем переводов в мае с данными за декабрь прошлого года, то снижение составит $49,6 миллиона, или 23 процента.

Всего за пять месяцев 2020-го в республику перечислили $699,32 миллиона. Это на $237,06 миллиона, или на четверть меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $679,77 миллиона. Из других государств в КР перечислили еще $9,11 миллиона, из США — $7,85 миллиона.

По итогам пяти месяцев текущего года наблюдался и отток денежных средств — $163,74 миллиона. Основную часть денег вывели в РФ — $30,6 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — мае 2020-го в Кыргызстан составил $516,03 миллиона.

Напомним, что по итогам прошлого года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 407 миллионов. Из КР в другие государства перечислили $554,5 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 852,5 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/160492/
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