Мигранты могут сэкономить на денежных переводах из России в Кыргызстан

Платежная система «Мир» выходит на рынок трансграничных переводов в страны СНГ — для держателей ее карт станут доступны переводы в банки Узбекистана и Кыргызстана. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Переводы стали доступны с сегодняшнего дня. Первыми начнут предлагать новую услугу «Почта-банк» и банк «Русский стандарт». Переводы можно совершать с карты «Мир» на карты любых банков —участников платежных систем «ЭЛКАРТ» (Кыргызстан) и Uzcard (Узбекистан).

В Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») утверждают, что при таком способе переводов клиенты смогут сэкономить на комиссиях от 1 до 3 процентов.

По словам главы НСПК Владимира Комлева, банкам для трансграничных переводов предложены те же условия, что и для внутрироссийских. При этом сервис предполагает конвертацию из рублей в национальную валюту по курсу, близкому к курсу Центробанка России.

Глава «Межбанковского процессингового центра», оператора системы «Элкарт», Улан Айылчиев отметил, что денежные переводы станут более доступными, удобными и быстрыми.

По данным Центрального банка РФ, в первом квартале объем трансграничных переводов из России в Кыргызстан составил $359 миллионов. Отмечается, что переводы в республику снизились на 22 процента.