В Бишкеке самые дешевые среди столиц ЕАЭС баранина и сливочное масло

По итогам мая самые низкие цены на баранину и сливочное масло среди столиц стран Евразийского экономического союза оказались в Бишкеке. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его данным, на все товары первой необходимости в мае 2020 года максимальные средние цены по сравнению с остальными столицами стран ЕАЭС зафиксировали в Москве.

В мае 2020 года максимальная средняя розничная цена на картофель ($0,45) отмечена в Москве, а минимальная ($0,41) — в Бишкеке и Нур-Султане. Наиболее низкие цены на говядину ($3,76) и пастеризованное молоко ($0,63) в прошлом месяце были в Минске. Минимальные цены на баранину зафиксировали в Бишкеке ($4,57).

Наиболее низкие цены на говядину ($3,6 за 1 килограмм) и муку первого сорта ($0,49) в Минске.

В мае 2020 года уровень средних розничных цен на пастеризованное молоко и говядину по Бишкеку был выше цен, наблюдаемых в Минске, на 11,3 и 21,5 процента. Хлеб в столице Кыргызстана на 40 процентов дороже, чем в Нур-Султане, и на 11,7 процента, чем в Минске. При этом в мае 2020 года средние цены на яйца по Бишкеку превысили их уровень в столице Казахстана на 16,2 процента.

Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы показал, что в апреле 2020 года она по продуктам первой необходимости в Бишкеке отставала от столиц государств ЕАЭС. Это связано в первую очередь с низким размером зарплаты в столице Кыргызстана.

Например, в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить около 700 килограммов картофеля или около 561 килограмма муки первого сорта. В Москве за зарплату получится приобрести в 4,8 раза больше картофеля (3 тысячи 320,9 килограмма) и в 4,1 раза больше муки (2 тысячи 282,4 килограмма). В Минске на одну зарплату можно купить около 1,5 тонны муки первого сорта, а в Бишкеке — в 2,5 раза меньше (561 килограмма).

На бишкекскую зарплату можно купить почти в четыре раза меньше продуктов, чем на московскую. Самый большой разрыв — в возможности купить картофель (почти в 5 раз), а самый маленький — сливочное масло (почти в два раза).