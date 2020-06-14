Чаще всего микрокредиты берут на аграрку, потребительские нужды и торговлю

В первом квартале 2020 года в Кыргызстане микрокредиты получили 143,9 тысячи человек. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.
Им выдали займов на 6 миллиардов 924,3 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число людей, охваченных микрокредитованием, увеличилось на 7,6 процента, а объем выданных микрокредитов — на 11,4 процента.Больше всего кредитов получили жители Ошской области (20,4 процента), Бишкека (17,1 процента), Джалал-Абадской (14,9 процента) и Чуйской (14 процентов) областей.