12:32
USD 74.78
EUR 84.69
RUB 1.08
Экономика

Чаще всего микрокредиты берут на аграрку, потребительские нужды и торговлю

В первом квартале 2020 года в Кыргызстане микрокредиты получили 143,9 тысячи человек. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Им выдали займов на 6 миллиардов 924,3 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число людей, охваченных микрокредитованием, увеличилось на 7,6 процента, а объем выданных микрокредитов — на 11,4 процента.

Больше всего кредитов получили жители Ошской области (20,4 процента), Бишкека (17,1 процента), Джалал-Абадской (14,9 процента) и Чуйской (14 процентов) областей.
Из общего объема выданных в первом квартале 2020 года микрокредитов 35,1 процента направили на развитие сельского хозяйства, 26,1 процента — на потребительские нужды, 11,7 процента — в сферу торговли и общественного питания.
Уровень возвратности микрокредитов составил 87,9 процента и уменьшился по сравнению с прошлым годом на 3 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/155804/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Микрокредитование в Кыргызстане. В основном на юге и на аграрку
Цифра дня. 295 тысяч кыргызстанцев получили микрокредиты с начала года
Цифра дня. 6,2 миллиарда сомов микрокредитов выдали в Кыргызстане с начала года
Цифра дня. 23,1 миллиарда сомов микрокредитов выдали в 2018 году в Кыргызстане
В Кыргызстане по-прежнему высок процент заимствования на потребительские нужды
За год объем микрокредитования в Кыргызстане сократился на 5 миллиардов сомов
Популярные новости
О&nbsp;дешевом топливе. Когда о&nbsp;кыргызстанцах заботится чужое правительство О дешевом топливе. Когда о кыргызстанцах заботится чужое правительство
Проблемы дальнобойщиков на&nbsp;границе с&nbsp;Казахстаном: резкий комментарий чиновников Проблемы дальнобойщиков на границе с Казахстаном: резкий комментарий чиновников
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан. Когда наступит мир на&nbsp;границах? Кыргызстан и Казахстан. Когда наступит мир на границах?
Проблемы на&nbsp;границе. ЕЭК признала действия Казахстана барьером для рынка ЕАЭС Проблемы на границе. ЕЭК признала действия Казахстана барьером для рынка ЕАЭС
Бизнес
Услуги &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay! Услуги «Бакай Банка» в мобильном кошельке MegaPay!
Как вести бизнес в&nbsp;условиях пандемии? Как вести бизнес в условиях пандемии?
СКИДКА 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;магазинах O!Store СКИДКА 30 процентов на аксессуары в магазинах O!Store
Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank
14 июня, воскресенье
12:22
Парк «Аламедин» превращают в базар и парковку. Гулять жителям негде Парк «Аламедин» превращают в базар и парковку. Гулять ж...
12:00
Чаще всего микрокредиты берут на аграрку, потребительские нужды и торговлю
11:38
Первые в сезоне крупные скачки прошли на ипподроме Чолпон-Аты
11:17
Чиновники выступают против ужесточения наказания за семейное насилие
11:00
Турсезон при коронавирусе. Куда поехать и какие документы брать