Чаще всего микрокредиты берут на аграрку, потребительские нужды и торговлю

В первом квартале 2020 года в Кыргызстане микрокредиты получили 143,9 тысячи человек. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Им выдали займов на 6 миллиардов 924,3 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число людей, охваченных микрокредитованием, увеличилось на 7,6 процента, а объем выданных микрокредитов — на 11,4 процента.

Больше всего кредитов получили жители Ошской области (20,4 процента), Бишкека (17,1 процента), Джалал-Абадской (14,9 процента) и Чуйской (14 процентов) областей.Из общего объема выданных в первом квартале 2020 года микрокредитов 35,1 процента направили на развитие сельского хозяйства, 26,1 процента — на потребительские нужды, 11,7 процента — в сферу торговли и общественного питания.Уровень возвратности микрокредитов составил 87,9 процента и уменьшился по сравнению с прошлым годом на 3 процента.