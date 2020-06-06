Цифра дня. 19,2 миллиона сомов выиграли кыргызстанцы в лотереи в 2019 году

По итогам 2019 года фактически выплаченный призовой фонд по проведенным лотереям составил 19,2 миллиона сомов. Такие данные приводит Госфиннадзор.

По его данным, выручка от проведения лотерей составила 46 миллионов сомов. А доход от деятельности оценивается в 9,2 миллиона сомов. Всего по стране выдано 75 разрешений на проведение стимулирующих лотерей.

«На сегодня главной причиной слабой популяризации лотереи остается низкий уровень доверия населения к лотерейному продукту», — отмечают в Госфиннадзоре.