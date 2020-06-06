19:28
USD 74.23
EUR 84.12
RUB 1.08
Экономика

Цифра дня. 19,2 миллиона сомов выиграли кыргызстанцы в лотереи в 2019 году

По итогам 2019 года фактически выплаченный призовой фонд по проведенным лотереям составил 19,2 миллиона сомов. Такие данные приводит Госфиннадзор.

По его данным, выручка от проведения лотерей составила 46 миллионов сомов. А доход от деятельности оценивается в 9,2 миллиона сомов. Всего по стране выдано 75 разрешений на проведение стимулирующих лотерей.

«На сегодня главной причиной слабой популяризации лотереи остается низкий уровень доверия населения к лотерейному продукту», — отмечают в Госфиннадзоре.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/155055/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Житель Великобритании выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов
Первая государственная лотерея разыграет автомобиль и десять смартфонов iPhoneX
«Русское лото» в Узгене. Финпол ищет организаторов нелегального бизнеса
В Бишкеке нашли очередной подпольный игорный клуб
Еще один незаконный игорный клуб закрыли в Бишкеке
Американец забыл о лотерейном билете с выигрышем в $4 миллиона
Покерный клуб в подвале многоквартирного дома закрыли в Бишкеке
Игорный клуб закрыли в Токмаке
Муж с женой в США выиграли в лотерею каждый по $1 миллиону
Санжар Муканбетов: Польза для экономики от казино была и есть
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;2&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 июня
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;3&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 июня
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;4&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 июня
Доллар в&nbsp;Кыргызстане снова подорожал и&nbsp;превысил отметку 74&nbsp;сома Доллар в Кыргызстане снова подорожал и превысил отметку 74 сома
Бизнес
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот &laquo;Ала-TV&raquo; &laquo;Билайну&raquo;&nbsp;&mdash; законная сделка Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G LTE
У&nbsp;Жумалиева нет $2,5 миллиарда&nbsp;&mdash; &laquo;Чон Казат&raquo; признал свою ошибку У Жумалиева нет $2,5 миллиарда — «Чон Казат» признал свою ошибку
Талант Керимбаев: Теперь и&nbsp;большие компании хотят вести дела по&nbsp;принципам ислама Талант Керимбаев: Теперь и большие компании хотят вести дела по принципам ислама
6 июня, суббота
19:07
Пьяный водитель врезался в будку охранника и напал на мужчину Пьяный водитель врезался в будку охранника и напал на м...
19:00
Цифра дня. 19,2 миллиона сомов выиграли кыргызстанцы в лотереи в 2019 году
18:54
Правительство призывает Казахстан не создавать барьеры на границе
18:30
7 июня: где в регионах отключат свет
18:00
Эльвира Сурабалдиева: Бизнесменам нужно дать кредиты с низкими процентами